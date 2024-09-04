Сальдо: более 150 тыс. жителей Херсонской области получили паспорта РФ

С момента включения Херсонской области в состав России жителям региона выдано свыше 150 тысяч российских паспортов, сообщил губернатор Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 4 сентября в интервью «Известиям».
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