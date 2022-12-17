Хорватия – Марокко: кому достанется «бронза» ЧМ-2022?

Хорватия – Марокко: кому достанется «бронза» ЧМ-2022?

Матчи за третье место нередко бывают интереснее финалов. В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре определится обладатель бронзовых медалей.

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