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Царьград

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Слишком сурово? После генерала Попова адвокаты заговорили о жестокости приговоров. Что происходит?

Слишком сурово? После генерала Попова адвокаты заговорили о жестокости приговоров. Что происходит?

19 лет – слишком много. Десять – в самый раз. А если удастся доказать болезнь – так и вовсе свобода. Вчера генерала Попова судили за взятки и дачку с баней за госсчёт, сегодня – его срок урезают на глазах, а адвокаты других коррупционеров уже требуют таких же послаблений для своих клиентов.

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