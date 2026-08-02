Слишком сурово? После генерала Попова адвокаты заговорили о жестокости приговоров. Что происходит?

19 лет – слишком много. Десять – в самый раз. А если удастся доказать болезнь – так и вовсе свобода. Вчера генерала Попова судили за взятки и дачку с баней за госсчёт, сегодня – его срок урезают на глазах, а адвокаты других коррупционеров уже требуют таких же послаблений для своих клиентов.