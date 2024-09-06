Крым спасен от смерти. Под Одессой уничтожены дальнобойные ракеты

Крым спасен от смерти.ATACMS 115,4K прочтений Вчера Несколько часов назад ракетами комплекса ОТРК «Искандер» нанесен удар по ремонтной базе ВСУ под Одессой, на которой обслуживались американские дальнобойные ракеты ATACMS.
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