В Приазовской битве враг потерял 16 лучших «натовских» бригад На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
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