Россиянам дали совет по борьбе с подбирающими животных соседями

Соседи патологических накопителей животных могут обратиться за помощью к управляющей компании, а при ряде условий в подобных случаях возможна принудительная госпитализация для получения психиатрической помощи, рассказал врач-психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов.