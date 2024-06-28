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Шестеркин занял 4-е место в голосовании за обладателя «Везины». Сорокин получил 1 голос и разделил 8-е место

Генменеджеры клубов НХЛ голосовали за лучшего вратаря сезона после завершения регулярного чемпионата.

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