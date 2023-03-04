Миндальный пирог с базиликом

Ещё один необычный, оригинальный пирог, готовится ну очень просто, а получается интересный и вкусный! Через два дня Международный Женский День, это ли не повод его приготовить?! А ещё это мой юбилейный 50-тый рецепт! Предлагаю приготовить! .