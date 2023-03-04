Поварёнок с лучшими рецептами

20 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nastia Pudowkina
    Где рецепт, уважаемые??????🤑Несладкое печенье...
  • Николай Болтачев
    А где рецепт?Салат "Ежедневный...
  • Лидия Курзаева
    Не люблю сухую зелень. Он пахнет сеном. Не люблю солёную зелень, она пахнет рссолом. А вот замроженную зелень ( укроп...Сельдерей солёный...

Миндальный пирог с базиликом

Миндальный пирог с базиликом

Ещё один необычный, оригинальный пирог, готовится ну очень просто, а получается интересный и вкусный! Через два дня Международный Женский День, это ли не повод его приготовить?! А ещё это мой юбилейный 50-тый рецепт! Предлагаю приготовить! .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх