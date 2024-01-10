RTX 4070 Ti и Intel Core i5-12600K для максимальной графики — раскрыты системные требовани...

RTX 4070 Ti и Intel Core i5-12600K для максимальной графики — раскрыты системные требования шутера Helldivers 2PlayStation и Arrowhead Game опубликовали новый геймплейный трейлер предстоящего фантастического шутера Helldivers 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)