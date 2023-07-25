ВК Пресс

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Адский огонь под Клещеевкой: ВСУ бьют по позициям кассетными и зажигательными снарядами

Адский огонь под Клещеевкой: ВСУ бьют по позициям кассетными и зажигательными снарядами

Кроме кассетных снарядов, ВСУ также применяют зажигательные и шрапнельные боеприпасы, которые наносят больший урон при разрыве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Сергей
А наш ответ ребята: штрафы за неявку по повестке, запрет выезда за границу(по работе в том числе) после того, как повестку врученную, зарегистрируют в электронном реестре. А получателем повестки мы становимся автоматически.
Ответить
1 м.
НН
Надежда Никитина
Где наши кассетные снаряды? ОБЕЩАЛИ.
Ответить
1 м.
Валентин Суховеенко
Сергій, ну навіщо  ти брешеш!
Ответить
1 м.

Картина дня

наверх