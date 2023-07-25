Адский огонь под Клещеевкой: ВСУ бьют по позициям кассетными и зажигательными снарядами
Кроме кассетных снарядов, ВСУ также применяют зажигательные и шрапнельные боеприпасы, которые наносят больший урон при разрыве.
Комментарии
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А наш ответ ребята: штрафы за неявку по повестке, запрет выезда за границу(по работе в том числе) после того, как повестку врученную, зарегистрируют в электронном реестре. А получателем повестки мы становимся автоматически.
Где наши кассетные снаряды? ОБЕЩАЛИ.
Сергій, ну навіщо ти брешеш!
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