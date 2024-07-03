«Кракен» бежал дальше, чем видел, пока армия РФ ударила по аэродрому Миргород под Полтавой: Карта специальной военной операции на Украине на 3 июля 2024 года Юлия СоколоваБойцы националистического батальона «Кракен», задачей которых было прикрытие украинских войск, неожиданно покинули свои позиции.
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