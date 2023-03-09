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Экс-чемпион UFC Сехудо: «Я впечатлен Шавкатом Рахмоновым»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо прокомментировал бой Рахмонов – Нил на UFC 285.   «Я впечатлен Шавкатом Рахмоновым, мягко говоря.

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