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«Спартаку» и «Локо» интересен форвард сборной Гондураса Элис. За него хотят 10 млн евро

Нападающий «Боавишты» и сборной Гондураса Альберт Элис привлек внимание клубов РПЛ. По данным Record, интерес к 25-летнему форварду проявляют «Спартак» и «Локомотив».

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