Заметки переболевшего ковидом

СССР-РоссияЗаметки переболевшего ковидом Не знаете, делать ли вам прививку?Против насильной вакцинации?Не болели ковидом? Почитайте этот пост.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАгрофена ИвановаПонял? А раньше - чО писал? --- знакомые врачи говорили- что не надо заражаться-- а сами заражали людей- которые к ним обращались ---- всего умерло 1500 медиков-- заразивших мин по одному человеку-- те ещё по 1500 и т д .... Скажи Спасибо господу Богу- что не помер--- но ещё отголоски в переди,,,,,КотищевПесня! Один в один про моих молодых родственников. Я весной прошел вакцинацию не было даже температуры, ну и сидя с их семейкой в кабаке, в конце июня поинтересовался не хотят ли они привиться. Тут и понеслась моча по трубам, и что не верят и все это херня и я ничего не понимаю, а через недельку сходили на концерт хватанули эту херню. Неделю они просидели дома втихаря, пока температура не стала зашкаливать, а потом запросились в стационар и хлебанули там по полной на три недели. Слава Б-гу у нас с медициной особых проблем нет. Сейчас отходят потихоньку, животы синие от уколов гепарина, руки синие ходят по дому как тени, заезжал к ним спросил как им такой компот. Честно сказали, что если бы знали что будет, в голову бы прививки сделали. Так и этому челу желаю скорейшего выздоровления и все таки мозги свои собрать до кучи.Комментировать
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