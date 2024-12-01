Рак, бесплодие, дефекты развития: в зарядке для Apple оказалось опасное вещество

Пользователей гаджетов Apple встревожило предупреждение на сайте компании о том, что рекомендуемая ею беспроводная зарядка Belkin BoostCharge Pro стоимостью 100 долларов содержит биосфенол А — химическое вещество, вызывающее серьезные проблемы со здоровьем.