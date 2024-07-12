Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ты же в этой теме с этой новостью " согласился. Так пришел сюда гадить и развоить срач.  Ты сколько за свой срач дене...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...
  • Надежда
    Если мэр занимается такими делами, значит, он глуп до безобразия, ведь умный человек понимает, что недоброжелатели об...«Красавчик и шалу...
  • Natalija Osminina
    Еще посмеши народ своими "знаниями". И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лек...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...

НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ НАД РУССКИМИ "КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ" — РОССИЯ НАЧАЛА ОТВЕЧАТЬ ЖЁСТКО, ДАЖЕ В ОДЕССЕ: НЕОЧЕВИДНЫЕ СВОДКИ СВО

НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ НАД РУССКИМИ "КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ" — РОССИЯ НАЧАЛА ОТВЕЧАТЬ ЖЁСТКО, ДАЖЕ В ОДЕССЕ: НЕОЧЕВИДНЫЕ СВОДКИ СВО

ВС России серьёзно взялись за тыловые объекты ВСУ — и снова ударили по аэродрому Миргорода. Украинские эксперты бьют тревогу: идёт огневое давление на 15 участках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Хватит тут прикидываться, хохлотролль и вводить людей в заблуждение.
Ответить
12 мин.
Natalija Osminina
Еще посмеши народ своими &quot;знаниями&quot;. И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лекциями  её  так расцелововали, как самого почетного гостя
Ответить
9 мин.
Natalija Osminina
Ты же в этой теме с этой новостью &quot; согласился. Так пришел сюда гадить и развоить срач.  Ты сколько за свой срач денег получаешь? Все темы засрал.  Или по зову души?)))  https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43847943586/-Edinoross-Fyodorov-Nashe-nachalstvo-SSHA?&amp;utm_referrer=mirtesen.ru
«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США
Новости, события, факты - МирТесен
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх