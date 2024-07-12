ВС России серьёзно взялись за тыловые объекты ВСУ — и снова ударили по аэродрому Миргорода. Украинские эксперты бьют тревогу: идёт огневое давление на 15 участках.
НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ НАД РУССКИМИ "КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ" — РОССИЯ НАЧАЛА ОТВЕЧАТЬ ЖЁСТКО, ДАЖЕ В ОДЕССЕ: НЕОЧЕВИДНЫЕ СВОДКИ СВО
Комментарии
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Natalija Osminina
Хватит тут прикидываться, хохлотролль и вводить людей в заблуждение.
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12 мин.
Natalija Osminina
Еще посмеши народ своими "знаниями". И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лекциями её так расцелововали, как самого почетного гостя
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9 мин.
Natalija Osminina
Ты же в этой теме с этой новостью " согласился. Так пришел сюда гадить и развоить срач. Ты сколько за свой срач денег получаешь? Все темы засрал. Или по зову души?))) https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43847943586/-Edinoross-Fyodorov-Nashe-nachalstvo-SSHA?&utm_referrer=mirtesen.ru
«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США
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