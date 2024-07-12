НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ НАД РУССКИМИ "КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ" — РОССИЯ НАЧАЛА ОТВЕЧАТЬ ЖЁСТКО, ДАЖЕ В ОДЕССЕ: НЕОЧЕВИДНЫЕ СВОДКИ СВО

Natalija Osminina Хватит тут прикидываться, хохлотролль и вводить людей в заблуждение.

Natalija Osminina Еще посмеши народ своими "знаниями". И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лекциями её так расцелововали, как самого почетного гостя