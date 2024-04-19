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МК: Баранец потребовал не обманывать народ и армию о ситуации на фронте

Военный аналитик “КП” Виктор Баранец призвал специалистов, военкоров и журналистов прекратить распространение недостоверных утверждений о ситуации на фронте, которые могут нанести вред народу и вооруженным силам.

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