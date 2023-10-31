Психолог Клюваева: для быстрой адаптации к урокам после каникул ребенку следует соблюдать привычный распорядок

Детский психолог Светлана Клюваева в разговоре с RT посоветовала родителям приучать детей-школьников на каникулах к привычному распорядку, чтобы им было максимально просто снова влиться в учебный процесс.
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