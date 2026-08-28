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«Варка не поможет», – чем опасен мини-картофель и можно ли его есть

«Варка не поможет», – чем опасен мини-картофель и можно ли его есть

Аномальные дожди этим летом серьезно ударили по картофелю: он вырос мелким, растения больны фитофторозом – урожай сократился как минимум на 50%.

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