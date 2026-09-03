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Царьград

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Вице-премьер РФ заявил о праве Армении вступить в Евросоюз

Вице-премьер РФ заявил о праве Армении вступить в Евросоюз

Заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук прокомментировал возможное вступление Армении в Европейский союз, подчеркнув право Еревана принимать такие решения.

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