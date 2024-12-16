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Курские новости

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Наемник ВСУ из Бразилии показал отрезанное ухо убитого под Курском солдата

Наемник ВСУ из Бразилии показал отрезанное ухо убитого под Курском солдата

Военнослужащий Интернационального легиона Украины, бывший солдат бразильской армии Лукас Рибейру ди Жесус во время стрима в социальной сети рассказал, что привез на родину в качестве трофея ухо российского солдата, которое сам отрезал.

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