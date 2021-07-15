Роструд объяснил порядок отстранения от работы непривитых сотрудников

Вернуться к своим обязанностям сотрудник сможет в случае, если пройдет полный курс прививок, а если откажется, то лишь когда закончится пандемия, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «Известиями».
Вернуться к своим обязанностям сотрудник сможет в случае, если пройдет полный курс прививок, а если откажется, то лишь когда закончится пандемия, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «Известиями».
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