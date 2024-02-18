Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Надежда
    Не, какие 10 лет, нам морковку подвешивали еще при СССР, соблазняли жвачкой и сотней сортов колбасы... После развала ...Абхазия отказалас...
  • Владимир Иванов
    Так там ничего не осталось!В МО РФ показали ...
  • irina bugrova
    Совсем оборзели... Надо отлучить их от российской кормушки, пусть покрутятся самостоятельно. Бездельники.Абхазия отказалас...

Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

  Наверняка многие из нас перед покупкой мандаринов, крутя в руках этот фрукт спрашивают у продавцов, кто производитель, ожидая в ответ услышать, что он из Абхазии.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Обнаглели чурки, перекормили мы их. пора посадить их на сухой поек. А в этом году мандаринов у них не брать, и их на наши рынки не пускать
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8 час.
irina bugrova
Совсем оборзели... Надо отлучить их от российской кормушки, пусть покрутятся самостоятельно. Бездельники.
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7 час.
Надежда
Не, какие 10 лет, нам морковку подвешивали еще при СССР, соблазняли жвачкой и сотней сортов колбасы... После развала страны мы еле пережили &quot;лихие 90-е&quot; и должны все таки сказать спасибо ЕБН за ВВП!)😊
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6 час.

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