Праздник Весны -- это окно, позволяющее увидеть экономическую активность Китая -- МИД КНР

Пекин, 19 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник заявила, что праздник Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ открыл миру окно, позволяющее увидеть экономическую активность Китая.
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