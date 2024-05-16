Табиблар минем канымда рак таптылар. Бик җитди авырдым. 4 ел – 1нче группада, 2 ел 3нче группада булдым.
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Табиблар минем канымда рак таптылар. Бик җитди авырдым. 4 ел – 1нче группада, 2 ел 3нче группада булдым.