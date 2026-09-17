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Живая Кубань

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Выборы-2026: кого выбираем, как голосуем и что изменилось с прошлой думской кампании

Выборы-2026: кого выбираем, как голосуем и что изменилось с прошлой думской кампании

Выборы-2026: кого выбираем, как голосуем и что изменилось с прошлой думской кампанииТрехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва назначено на 18–20 сентября.

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