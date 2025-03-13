Медведев сравнил КДК РФС с инквизицией из-за дисквалификации Вендела

Красную карточку футболисту нужно было отменить Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сравнил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с инквизицией после дисквалификации Вендела, передает «Спорт-Экспресс».
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