Запад предупредили о террористической опасности радикализированных войной Израиля «одиноких волков»

Представители европейских спецслужб видят растущий риск нападений со стороны исламистов, радикализированных войной Израиля против палестинского сектора Газа, причем самая большая угроза, вероятно, исходит от нападающих “одиноких волков”, которых трудно отследить.
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