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Шуми Бабаев — о Скотте Гордоне в «Тракторе»: «Если бы это был русский тренер, то его бы уже уволили»

Шуми Бабаев — о Скотте Гордоне в «Тракторе»: «Если бы это был русский тренер, то его бы уже уволили»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о работе Скотта Гордона на посту главного тренера «Трактора».Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о работе Скотта Гордона на посту главного тренера «Трактора».

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