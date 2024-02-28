Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

Россия считает целесообразным признать СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины и ВСУ террористическими организациями, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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