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Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

Россия считает целесообразным признать СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины и ВСУ террористическими организациями, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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