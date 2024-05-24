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Авербух о россиянах на Олимпиаде-2026: «Уверен, что ФФКР будет проводить огромную работу, чтобы это случилось»

24 мая исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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