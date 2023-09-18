Вчера на полях одного из дружественных чатов увидел пост одного гражданина Украины, который вопрошает, каким, дескать, Россия и россияне видят светлое будущее бурно и динамично развивающейся Украины.
Вечное ожидание покращення
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Будущее простое. Страна где 90% населения женщины и пенсионеры,живущие в подвалах и на развалинах, с разрушенной промышленностью и загаженными радионуклидами полями.
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16 час.
ольга
Они все о победе долдонят
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14 час.
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