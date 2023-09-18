Спички - не игрушка

85 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    А кремль взносы заплатил , в олимпийский фонд?«Прыжки и бег, вс...
  • Зоя
    за что боролись,на то напоролимь...это было ожидаемо..заезженная тема русофобии набила оскомину,,писать ему некому,,,...«Из пустого в пор...
  • Нина
    на коленях, как "пацаки" в "Кин Дза-Дза" и в носу металлический колокольчик, "цак", как знак подчинения "чатланам" . ...«Прыжки и бег, вс...

Вечное ожидание покращення

Вечное ожидание покращення

Вчера на полях одного из дружественных чатов увидел пост одного гражданина Украины, который вопрошает, каким, дескать, Россия и россияне видят светлое будущее бурно и динамично развивающейся Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Сергей Потемкин
Будущее простое. Страна где 90% населения женщины и пенсионеры,живущие в подвалах и на развалинах, с разрушенной промышленностью и загаженными радионуклидами полями.
Ответить
16 час.
ольга
Они все о победе долдонят
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх