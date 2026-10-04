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Царьград

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Пожар в бывшем общежитии на Дыбенко унёс жизнь мужчины

Пожар в бывшем общежитии на Дыбенко унёс жизнь мужчины

Ночью 4 октября в бывшем общежитии на улице Дыбенко загорелась восьмикомнатная квартира, огонь охватил 15 квадратных метров, и после тушения пожара был обнаружен погибший мужчина.

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