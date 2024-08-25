Модель Мария Погребняк подарила Бузовой пинетки

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова спровоцировала в Instagram слухи о беременности. Модель и блогерша Мария Погребняк опубликовала видео, как она вместе с подругой Юлией Самедовой дарит Бузовой детские пинетки розового и голубого цвета.
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