Модель Мария Погребняк подарила Бузовой пинетки

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова спровоцировала в Instagram слухи о беременности. Модель и блогерша Мария Погребняк опубликовала видео, как она вместе с подругой Юлией Самедовой дарит Бузовой детские пинетки розового и голубого цвета.