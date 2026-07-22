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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» уверена, что доведет трансфер Альвареса до конца. Форвард может начать бойкотировать тренировки с «Атлетико» (Marca)

«Барса» уверена, что сможет довести трансфер Хулиана Альвареса до конца, сообщает Marca.  В клубе считают, выбранная тактика давления и ожидания вскоре принесет результат, несмотря на отказ «Атлетико» продавать форварда.

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