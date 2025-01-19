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Apple и Google удалили TikTok из магазинов приложений в США из-за запрета соцсети

Apple и Google удалили TikTok из магазинов приложений в США из-за запрета соцсети

Apple и Google удалили TikTok из своих магазинов мобильных приложений в США, на фоне вступившего в силу в воскресенье закона о запрете соцсети, после того, как судебные иски социальной медиа-компании не смогли отменить меры, принятые в прошлом году для решения проблем национальной безопасности.

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