Apple и Google удалили TikTok из магазинов приложений в США из-за запрета соцсети

Apple и Google удалили TikTok из своих магазинов мобильных приложений в США, на фоне вступившего в силу в воскресенье закона о запрете соцсети, после того, как судебные иски социальной медиа-компании не смогли отменить меры, принятые в прошлом году для решения проблем национальной безопасности.