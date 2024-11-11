Очевидцы показали кадры горящего рейсового автобуса на Камчатке

На Камчатке в Елизовском районе во время движения загорелся рейсовый автобус. На момент возникновения пожара в транспорте находились люди, они успели эвакуироваться на улицу, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
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