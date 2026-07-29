Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

ФАС начала проверки цен на бензин в регионах. Где уже нашли нарушения

ФАС начала проверки цен на бензин в регионах. Где уже нашли нарушения

ФАС усилила контроль за ценами на бензин в регионах.Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против владельцев АЗС и оптовых поставщиков топлива из-за возможных нарушений при ценообразовании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Решени6ем проблемы топлива должно заняться МЧС. Достаточно 100 ед. бензавозов с ёмкостью в 30 м3 с колонками для раздачи топлива и проблема с топливом в России будет мгновенно решена. Они быстро и оперативно решат проблему с топливом. Если на местах всласть перестанет пальцы ломать в в ковыряниях в своих носах.....РВСН.
Ответить
1 м.