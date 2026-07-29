ФАС начала проверки цен на бензин в регионах. Где уже нашли нарушения

ФАС усилила контроль за ценами на бензин в регионах.Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против владельцев АЗС и оптовых поставщиков топлива из-за возможных нарушений при ценообразовании.
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