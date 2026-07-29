ФАС начала проверки цен на бензин в регионах. Где уже нашли нарушения

СХ

Сергей Храмов

Решени6ем проблемы топлива должно заняться МЧС. Достаточно 100 ед. бензавозов с ёмкостью в 30 м3 с колонками для раздачи топлива и проблема с топливом в России будет мгновенно решена. Они быстро и оперативно решат проблему с топливом. Если на местах всласть перестанет пальцы ломать в в ковыряниях в своих носах.....РВСН.