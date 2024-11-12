The American Conservative, США. "Тупицы в США уверены, что правят миром". Россия и Китай доказали обратное

Американским политикам пора привыкать к тому, что далеко не все страны по щелчку пальцев бегут выполнять любое пожелание США, пишет The American Conservative.
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