14+ случаев, когда племянники напомнили, что быть дядей или тетей - нескучное дело

Племянники и племянницы — неиссякаемый источник странных, забавных и трогательных историй. Похоже, что они всегда готовы поставить дядю или тетю в тупик необычным запросом, а также неожиданно разозлить или растрогать своими поступками.
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