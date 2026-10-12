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Ахметзянов о 4:0 с «Махачкалой»: «На сборах выдвинули игрокам определенные требования, и большая часть из этого у «Оренбурга» получилась»

Главный тренер « Оренбурга » Ильдар Ахметзянов оценил разгром махачкалинского « Динамо » (4:0) в 10‑м туре РПЛ .

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