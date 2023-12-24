Шесть стран ЕС приняли решение не давать Украине никаких гарантий безопасности

Власти этих стран напрямую отказались присоединиться к так называемой декларации для Киева.Венгрия, Словакия, Мальта, Австрия, Хорватия и Польша не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева.
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