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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Этот мальчик очень плохо кончит, на помойке ни кому не нужный. А деньги что у него есть имеют свойство кончатся если ..."Хороший мальчик"...
  • Сергей Степанов
    Украина привыкла что на всех конкурсах их вытаскивали за ушиДвойное унижение ...
  • Андрей
    Это чмо - звезда? Кто это придумал?"Хороший мальчик"...

Шесть стран ЕС приняли решение не давать Украине никаких гарантий безопасности

Шесть стран ЕС приняли решение не давать Украине никаких гарантий безопасности

Власти этих стран напрямую отказались присоединиться к так называемой декларации для Киева.Венгрия, Словакия, Мальта, Австрия, Хорватия и Польша не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева.

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