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Экс-сотрудник Пентагона: ЕС осознал грядущее поражение Украины

Экс-сотрудник Пентагона: ЕС осознал грядущее поражение Украины

Евросоюз осознал, что Украина не сможет победить. Именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать военную коалицию и ввести войска НАТО в зону конфликта, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

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