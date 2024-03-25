Экс-сотрудник Пентагона: ЕС осознал грядущее поражение Украины

Евросоюз осознал, что Украина не сможет победить. Именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать военную коалицию и ввести войска НАТО в зону конфликта, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии