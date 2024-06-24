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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россию обстреливают боеприпасами из Сербии

Россию обстреливают боеприпасами из Сербии

Продажа боеприпасов странам НАТО, откуда они попадают на Украину, способствует экономическому возрождению Сербии.

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Комментарии
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НВ
Наталья Водяхина
Вы правы на 100%, к сожалению. Но со временем всем воздастся.
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1 час.
МА
Мишка Анисимов
А почему ему должно быть стыдно ? Мы ему кто ?
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1 час.
Виктор Александров
Вучич - банальная сволочь, которого почему-то принимают в Кремле, а также по его просьбе помогают Сербии вместо введения санкций, чтобы &quot;братушки&quot; включили мозги ...
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1 час.

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