В Киеве пожаловались на недостаточную военную помощь со стороны западных стран. По словам советника украинского военного руководства Николая Белескова, поставки вооружений со стороны союзников приведут лишь к поражению ВСУ.
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