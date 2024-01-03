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Белесков: медленные поставки вооружений приведут к поражению ВСУ

Белесков: медленные поставки вооружений приведут к поражению ВСУ

В Киеве пожаловались на недостаточную военную помощь со стороны западных стран. По словам советника украинского военного руководства Николая Белескова, поставки вооружений со стороны союзников приведут лишь к поражению ВСУ.

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