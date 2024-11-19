Уралсиб — ассоциированный партнер программы «Акселератор АРФГ-2025»

Подать заявку на участие в программе можно до 30 ноября Банк Уралсиб стал ассоциированным партнером программы «Акселератор АРФГ — 2025», направленной на поиск, отбор, пилотирование и внедрение в бизнес-практику инновационных решений финграмтех-стартапов.