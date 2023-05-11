Крымское информационное агентство

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В Керченском проливе обнаружили подводную братскую могилу

В Керченском проливе обнаружили подводную братскую могилу

Керченский пролив продолжает притягивать к себе исследователей со всей России. В этот раз поисковики из семи городов страны прибыли в Керчь, чтобы тщательно обследовать судно, затонувшее в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года.

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