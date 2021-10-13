Троим члеябинцам, изнасиловавшим школьниц на вписке, предъявлено обвинение: им грозит до 15 лет

Троим мужчинам из Троицка, которые в Екатеринбурге надругались над тремя школьницами на съемной квартире, предъявлено обвинение по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
Троим мужчинам из Троицка, которые в Екатеринбурге надругались над тремя школьницами на съемной квартире, предъявлено обвинение по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
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