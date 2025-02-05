Мини-мозги размером с горошину позволят лечить депрессию и мигрень

Группа ученых кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России, а также профессор Катанийского университета в Италии Витторио Калабрезе совместно изучат особенности функционирования мозга при нейродегенеративных болезнях, мигренях и депрессии.
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