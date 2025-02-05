Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Титова
    Замечательная актриса. Вечная память 💝🙏Умерла голодной с...
  • Валерий Протасов
    Помоги бог Фёдору Конюхову!Лодку накрыли вол...
  • В С
    Интересно только если поставляется на передовую.Технологии на стр...

Мини-мозги размером с горошину позволят лечить депрессию и мигрень

Мини-мозги размером с горошину позволят лечить депрессию и мигрень

Группа ученых кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России, а также профессор Катанийского университета в Италии Витторио Калабрезе совместно изучат особенности функционирования мозга при нейродегенеративных болезнях, мигренях и депрессии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх