Царьград © Petrov Sergey /news.ru/Globallookpress Драка в Анапе с чеченцами, во время которой были сильно избиты парни и девушка, вышла на новый уровень.
Кто подставил боевого генерала Апти Алаудинова? Драка в Анапе с чеченцами вышла на новый уровень
Комментарии
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Татьяна Хуторская
"Требуете уважения к своим матерям, жёнам и сёстрам? Замечательно. Но только уважайте и других. Требуете уважения к религиозной одежде? Отлично. Но тогда не докапывайтесь до туристов в шортах и футболках. Не бывает уважения в одну калитку." - это главные слова! А некоторые народы уважительно относятся только к своим, а выезжая за пределы своих республик забывают все нормы приличия. Какая - то ужасающая ситуация - девушек, к которым приставали и побили, пытаются ещё и обвинить, что дескать те унизили джигитов. А джигиты не унизили девушек, может попутали с кем - то? Что бы сделали с русскими парнями в Чечне если бы они приставали к чеченкам? Почему двойные стандарты?! Строго наказать виновников! Нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом. Приехал в гости, веди себя прилично.
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16 час.
Bogdan Stupin
"Нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом". ТАК тоже можно договориться до абсурда. "Монастырь" у нас один. И не дай бог, если ОН по-настоящему начнет разваливаться. А проблема, и огромная, в качестве законодательных актов. В которых на каждом этапе - прорехи. Которыми люди успешно и пользуются.
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15 час.
Вячеслав Денисов
Граждане, пристающие к девушкам, а затем их избивающие - не джигиты, а обыкновенные подонки! Т.е. уголовники и должны отвечать по закону без высокопоставленных адвокатов со стороны!
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13 час.
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