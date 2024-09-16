Кто подставил боевого генерала Апти Алаудинова? Драка в Анапе с чеченцами вышла на новый уровень

Татьяна Хуторская

"Требуете уважения к своим матерям, жёнам и сёстрам? Замечательно. Но только уважайте и других. Требуете уважения к религиозной одежде? Отлично. Но тогда не докапывайтесь до туристов в шортах и футболках. Не бывает уважения в одну калитку." - это главные слова! А некоторые народы уважительно относятся только к своим, а выезжая за пределы своих республик забывают все нормы приличия. Какая - то ужасающая ситуация - девушек, к которым приставали и побили, пытаются ещё и обвинить, что дескать те унизили джигитов. А джигиты не унизили девушек, может попутали с кем - то? Что бы сделали с русскими парнями в Чечне если бы они приставали к чеченкам? Почему двойные стандарты?! Строго наказать виновников! Нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом. Приехал в гости, веди себя прилично.